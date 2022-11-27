Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu

Son dönemde şarkıcılığından çok oyunculuğuyla gündeme gelen Murat Boz da saçını ektiren ünlüler kervanına katıldı.

SAÇ EKTİRDİ

42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Şimdiye kadar keskin imaj değişikliğine yanaşmayan ünlü şarkıcı son haliyle de çok beğenildi. Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" tarzında yorumlar yaptı.