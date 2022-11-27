Son dönemde şarkıcılığından çok oyunculuğuyla gündeme gelen Murat Boz da saçını ektiren ünlüler kervanına katıldı.
42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Şimdiye kadar keskin imaj değişikliğine yanaşmayan ünlü şarkıcı son haliyle de çok beğenildi. Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" tarzında yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika