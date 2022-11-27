Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika
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Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu

27.11.2022 11:20

Daha önce protez saç kullandığı öne sürülen Murat Boz, yurt dışında saç ektirdi. Saçını ektiren ünlüler kervanına katılan şarkıcı son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde şarkıcılığından çok oyunculuğuyla gündeme gelen Murat Boz da saçını ektiren ünlüler kervanına katıldı.

SAÇ EKTİRDİ

42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Daha önce hiç böyle görememiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

ÇOK BEĞENİLDİ

Şimdiye kadar keskin imaj değişikliğine yanaşmayan ünlü şarkıcı son haliyle de çok beğenildi. Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" tarzında yorumlar yaptı.

Daha önce hiç böyle görememiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı
Daha önce hiç böyle görememiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı
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Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saç ektiren Murat Boz son halini takipçilerinin beğenisine sundu - Son Dakika
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