Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu - Son Dakika
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Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu

24.04.2022 11:56

ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı hakaret davası sürüyor. Davanın tüm detayları basın tarafından ele alınırken, Amber Heard'ün duruşmada Depp'in kıyafetlerinin neredeyse aynısını giymesi dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, Heard'ün "kafa karıştırmak" için Depp'in daha önce giydiği kıyafetlere benzeyen kıyafetleri kasten seçtiğine inanıyor.

Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise ayrı bomba.

DÜNYA BASINININ YAKIN TAKİBİNDE

Beş yıl önce olaylı bir şekilde boşanan aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard'ün, görülen 'iftira' davası her yönden meyda tarafından yoğun bir şekilde ele alındı. Oyuncuların hareketlerinden ne giydiğine kadar hayranları tarafından ele alındı.

'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor

ESKİ EŞİNİ TAKLİT EDİYOR

35 yaşındaki oyuncu Amber Heard'ün, Depp'in daha önceki duruşmalarda giydiği kıyafetlere benzer kıyafetler giymesi dikkat çekti. Öyle ki Depp'in 11 Nisan'da taktığı broş ile Heard'ün 13 Nisan tarihli duruşma da aksesuar olarak tercih ettiği broş da neredeyse aynı.

'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor

"KAFASINI KARIŞTIRMAK İSTİYOR"

Bazı kullanıcılar, Heard'ün "kafa karıştırmak" için Depp'in daha önce giydiği kıyafetlere benzeyen kıyafetleri kasten seçtiğine inanıyor.

'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor
'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor
'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor
'İftira' davasında bomba detay! Amber Heard, Johnny Depp'i taklit ediyor
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu - Son Dakika
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