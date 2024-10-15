David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi - Son Dakika
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David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi

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Ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, yeni bir aşk hikayesiyle gündeme geldi. New York'ta başarılı bir fotoğrafçı olan Gray Sorrenti ile romantik bir yürüyüşte görüntülendi. Romeo'nun aşk hayatı son zamanlarda oldukça hareketli. Paris Moda Haftası'nda Gray ile ilk kez görüntülenen Romeo, Amerikalı ünlülerin kızı Amelia Gray Hamlin ve sosyal medya fenomeni Sophie Julia ile de vakit geçirdiği biliniyor.

15.10.2024 11:03  Güncelleme: 11:17
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Romeo Beckham, ünlü futbolcu David Beckham'ın oğlu, yeni bir aşk hikayesiyle gündeme geldi. New York'ta fotoğrafçı Gray Sorrenti ile romantik bir yürüyüş sırasında görüntülendi.

Romeo, rahat bir giyim tarzıyla dikkat çekti. Beyaz bir atlet giyerek dövmeli ve kaslı kollarını sergiledi. Bol kesim kot pantolon ve geriye doğru taktığı bir beyzbol şapkasıyla tamamladığı görünümüne, omuzlarına sardığı bir kapüşonlu sweatshirt ekledi.

Gray Sorrenti ise, New York'ta yaşayan başarılı bir fotoğrafçı. O da beyaz bir atlet ve vücut hatlarını ortaya çıkaran kot pantolon giyerek etkileyici karın kaslarını gösterdi. Gray, babası gibi fotoğrafçılık alanında başarılı olmuş, Loewe ve Saint Laurent gibi lüks markalar için kampanyalar çekmiş.

Çift, arkadaşlarıyla birlikte olmalarına rağmen oldukça samimi görüntüler verdi. Şehrin manzarasını izleyip bir içki molası verdiler.

Romeo'nun aşk hayatı son zamanlarda oldukça hareketli. Paris Moda Haftası sırasında Gray ile ilk kez görülmüştü. Bundan kısa bir süre önce, Amerikalı ünlülerin kızı Amelia Gray Hamlin ile Londra'da bir partiden çıkarken görüntülenmişti.

Ayrıca sosyal medya fenomeni Sophie Julia ile de vakit geçirdiği biliniyor. Sophie, Londra gezisini "hayatının haftası" olarak tanımlamıştı.

Romeo, Şubat ayında beş yıllık ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı. Eski kız arkadaşı Mia Regan ile bir tartışma sonrası ayrıldıkları ve Mia'nın birlikte yaşadıkları evden taşındığı iddia edilmişti.

Bu haberler, "nepo baby" olarak adlandırılan, ünlü ebeveynlerin çocuklarının da medyanın ilgi odağı olduğunu gösteriyor. Romeo'nun yeni ilişkisi, ünlü çocuklarının özel hayatlarının nasıl yakından takip edildiğinin bir örneği.

David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi
David Beckham\'ın oğlu Romeo, New York\'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi

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Son Dakika Magazin David Beckham'ın oğlu Romeo, New York'ta yeni sevgilisi ile görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yıldıray yanık:
    Aga bu nasıl bir haber. Bizimle dalgamı geçiyorsunuz. Bunu ülkede kaç kişi merak ediyor. Haber bulamıyorsanız pas geçin biz razıyız. Ama bunuda bize haber diye servis etmeniz anlamsızdır. 26 2 Yanıtla
  • Said Demir:
    Vay be habere bak. Maşallah çok iyi çalışıyorsunuz. Alkışlıyorum sizi 12 1 Yanıtla
  • HAKAN null:
    gerçekten haber değeri çok yüksek bir haber, vaybe 7 1 Yanıtla
  • Aa se:
    Böyle devam ederseniz uygulamayı siliyorum 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    İki tane at hırsızı 4 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Babanız parasını yiyin 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    çok büyük haber kma :) 1 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Oğlum karimi kalmadi 0 0 Yanıtla
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