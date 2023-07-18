Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi - Son Dakika
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Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi

18.07.2023 16:13

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Defne Samyeli, YouTube kanalında güzellikle ilgili konuştu. Yüksek fiyatlı nemlendirici kremlere karşı çıkan Samyeli, evde yapılan doğal maskelerin etkili olduğunu belirtti.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan ve son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli, YouTube kanalında program yapmaya başladı. Son videosunda güzellikle ilgili konuşan ünlü isim, 5 bin TL'ye nemlendirici krem satılmasına isyan etti.

"MAAŞ ÖDER GİBİ KREM ALMAK GEREKSİZ"

"Cilt için yüksek fiyatlı ürünler mi yoksa evde yapılan doğal maskeler mi etkilidir?" sorusu üzerine konuşan Samyeli, "Hepsini denedim, hepsinden de aynı sonucu aldım. Yüksek bütçeli krem harcamalarına çok fazla inanmıyorum. Günümüzde her şey çok pahalı oldu. Bir parça nemlendiricinin ucuzu bin TL'den başlıyor, çok yüksek markaların kremleri ise 5 bin TL'den başlıyor. Maaş öder gibi krem almak gerekli mi bilmiyorum. O kremi aldıktan sonra insanın içine çok oturursa cildinize fayda sağlamaktansa psikolojinize zarar verecekse hiç önermiyorum" dedi.

Samyeli, cilt bakımında evde yapılan doğal maske ve kremleri de kullandığını söyledi.

Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi
Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi
Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi
Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi
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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi - Son Dakika
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