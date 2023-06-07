Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile Aşkını İlan Etti - Son Dakika
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Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile Aşkını İlan Etti

07.06.2023 08:42

2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı. Ancak çift, dün Instagram hesaplarından romantik bir kare paylaşarak aşklarını ilan etti. Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile de aşk yaşamıştı.

2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalara müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenmiş ancak aşk iddiasını yalanlamıştı. Bir süredir göz önünde görünmeyen çift, dün aşklarını ilan etti.

İLK POZ GELDİ

Uzun süredir yalnız olan Samyeli, gönlünü kendinden yaşça küçük bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. Dün bir düğüne katılan oyuncu ve şarkıcı Samyeli ile Telkıvıran, Instagram hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak herhangi bir not düşmedi. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise "Aşklarını ilan ettiler" yorumunu yaptı.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran, mart ayında bir mekandan birlikte çıkarak aynı araçla uzaklaşmıştı. Basın mensuplarının "Aşk mı yaşıyorsunuz?" sorularını yanıtsız bırakan Defne Samyeli, günler sonra yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" demişti.

Çağrı Telkıvıran daha önce Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşamıştı.

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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran ile Aşkını İlan Etti - Son Dakika


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