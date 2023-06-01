Spor sonrası halini paylaşan 50 yaşındaki Defne Samyeli, fiziğiyle hayran bıraktı

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1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli, bir süredir hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor. Sahne almaya devam eden ve son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ

Güzelliği ve fiziğiyle her daim adından söz ettiren Defne Samyeli, bu sefer de 860 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından spor sonrası ayna karşısında verdiği bir fotoğrafı yayınladı. Ünlü ismin kaslı vücudunu ise adeta genç kızlara taş çıkarttı. Sağlıklı beslenerek spor yapan 2 çocuk annesi Defne Samyeli sık sık fiziğiyle adında söz ettiriyor.

ALDATMAK DİZİSİNDE OYNADI

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör ile Meltem Baytok'un yer aldığı Aldatmak dizisinde oynayan Defne Samyeli, kazandığı davalarla büyük ses getiren avukat Elmas Heves rolünü oynamıştı.