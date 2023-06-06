50 yaşındaki Defne Samyeli, iç çamaşırsız pozuyla adeta şov yaptı - Son Dakika
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50 yaşındaki Defne Samyeli, iç çamaşırsız pozuyla adeta şov yaptı

06.06.2023 16:31

Şarkıcılığın yanı sıra son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli, PowerTürk Müzik Ödülleri'ne katıldı. Siyah beyaz göbek ve kasık dekolteli bir elbise tercih eden Samyeli, Instagram hesabından verdiği pozlarla dikkat çekti. Ayrıca eski sevgilisi Cem Yılmaz ile törende pişti oldu.

Şarkıcılığın yanı sıra son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli, dün akşam düzenlenen PowerTürk Müzik Ödülleri'ne katıldı. gecede En Güçlü İkili Ödülü'nü Köfn'e takdim eden Defne Samyeli, kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

KASIK DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Törende siyah beyazdan oluşan göbek ve kasık dekolteli bir elbise tercih eden Defne Samyeli, Instagram hesabından verdiği pozları paylaştı. Sağlıklı beslenerek düzenli olarak spor yapan 50 yaşındaki Samyeli, fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

ESKİ SEVGİLİSİ CEM YILMAZ'LA PİŞTİ OLDU

Öte yandan iki yıl aşk yaşayan ve ilişkileri ihanet iddiasıyla biten Defne Samyeli ile Cem Yılmaz dün akşam törende pişti oldu. İkili konuşmadan etkinlik alanına geçti.

İşte Defne Samyeli'nin dekolteli kıyafetiyle verdiği pozlar...

Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasık dekolteli elbisesiyle şov yaptı
Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasık dekolteli elbisesiyle şov yaptı
Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasık dekolteli elbisesiyle şov yaptı
Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasık dekolteli elbisesiyle şov yaptı
Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasık dekolteli elbisesiyle şov yaptı
Üstü ayrı altı ayrı cesur! 50 yaşındaki Defne Samyeli, kasık dekolteli elbisesiyle şov yaptı
YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Yaşlandın gençleri geçemezsin Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • Mehmet Uvez: vay anam vay Cevap Yaz 19 10 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Bunun sahibi yok galiba var ise yazık Cevap Yaz 21 16 Yayından Kaldır
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Defne Samyeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 50 yaşındaki Defne Samyeli, iç çamaşırsız pozuyla adeta şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 yaşındaki Defne Samyeli, iç çamaşırsız pozuyla adeta şov yaptı - Son Dakika
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