Demet Akalın, takipçisine verdiği cevapla şoke etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği cevapla herkesi şoke etti. Hayranının "Abla yaşlanmışsın, kusura bakma ama söylemem lazım" yorumuna "Bu çirkinlikle aç karnına .... ye" ifadesini kullandı. Birçok kişi Akalın'ı ağır şekilde eleştirirken, bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıya hak verdi.

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, sahne öncesi pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Takipçileriyle sık sık etkileşim halinde olan Akalın, paylaşımına gelen bir yorumu görünce çileden çıktı.

AĞZINI BOZDU

Bir takipçisi Akalın'ın kulis pozuna "Abla yaşlanmışsın ya. Kusura bakma bunu söylemem lazımdı" yorumunu yaptı. Takipçisinin sözlerine sinirlenen Akalın ağzını fena bozdu. Akalın "Kusura bakmazsan ben de bir şey söyleyeyim mi? Bu çirkinlikle aç karnına .... ye" dedi. Akalın'ın cevabına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Akalın'ı eleştirenlerin yanı sıra hak verenler de vardı.