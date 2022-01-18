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Demet Özdemir ile ilişkisini bitiren Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı - Son Dakika

Demet Özdemir ile ilişkisini bitiren Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı

18.01.2022 08:09

Geçtiğimiz haftalarda Demet Özdemir ile yollarını ayıran şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Sarıyer'de kameralara takıldı. Basın mensuplarıyla karşılaşmak istemeyen şarkıcı, mekanın arka kapısından çıkmaya çalıştı. Valeler, şarkıcının görüntülenmemesi için önce ışıkları kapattı sonra da araçlarla görüş açısını engellemeye çalışırken kaza yaptı.

Aşklarıyla magazin gündemini sıkça meşgul eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. İkilinin ayrılığı konuşulmaya devam ederken önceki akşam dostlarıyla birlikte Sarıyer'de bir mekanda yemek yiyen Oğuzhan Koç, kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenince film setlerini aratmayacak bir kaçış planı yaptı.

IŞIKLARI KAPATIP ARAÇLARLA GÖRÜŞ AÇISINI KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Demet Özdemir ile biten ilişkisine dair sorulardan kaçmak için mekanın otopark kısmına arabasını sıfır yanaştıran şarkıcı, basının uzaktan görüntü almasını engellemek için ise mekanın valelerinden yardım istedi. Valeler, basın mensuplarına görüntü aldırmamak için otopark girişinin ışıklarını kapatıp Vito araç ile görüş açısını tamamen kapatmaya çalıştı.

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı

KAZA YAPTI

Vito araç görüş açısını kapatmaya çalışırken geri geri geldiği sırada apartmanın kolonuna sertçe çarptı. Ardından aracına binen Koç ve arkadaşı Çağrı Telkıvıran hızla araçlarına binip uzaklaştı.

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı

NEDEN AYRILDILAR?

Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan ismin Demet Özdemir olduğu öne sürüldü. Güzel oyuncu aşk yaşadığı sevgilisini terk etmiş. Öte yandan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Koç da eski sevgilisinin bu hamlesinin ardından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı.

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Ayrılık kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, sosyal medyada birlikle olan fotoğraflarını sildi
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Tragger, Sarıyer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ile ilişkisini bitiren Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Özdemir ile ilişkisini bitiren Oğuzhan Koç, görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı - Son Dakika
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