Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya satın aldı - Son Dakika
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Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya satın aldı

09.06.2023 10:42

Boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Demet Özdemir'in Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldığı iddia edildi. Güzel oyuncunun vatandaşlık almak için de harekete geçtiği konuşulanlar arasında.

Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Kız arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncunun, Yunan Adaları'nda yatırım yapmak için ev aldığı ileri sürüldü.

VATANDAŞLIK ALMAYA HAZIRLANIYOR

Magazin Burada'da yer alan habere göre, son olarak bir reklam filminde rol alan Demet Özdemir, yaptığı birikimle Yunan Adaları'ndan 1 milyon euroya yani 25 milyon TL'ye ev aldı. Ünlü oyuncu ayrıca Yunanistan'daki evi iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlandığı için satın aldı.

15,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Demet Özdemir, sık sık tatilinden kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı
Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı
Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı
Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı
Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı
Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya ev aldı
YORUMLAR (1)
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Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya satın aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir, tatil için gittiği Yunan Adaları'nda 1 milyon euroya satın aldı - Son Dakika
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