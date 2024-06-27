Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi

Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi

Uzun süredir iş adamı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener'in ''Kutlama yaptık'' diyerek sevgilisiyle poz vermesi kafa karıştırdı 3. kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı düşünülen Şener, yanlış anlaşıldığını belirterek ''35. ayımızı kutlamıştık, biz gönülden evliyiz'' dedi.

27.06.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 çocuğun babası İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde boşanan Demet Şener, bir süredir lojistik sektöründe çalışan Tolga Arman ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle kutlama yaptığı fotoğrafları paylaşan Şener'in parmağındaki yüzükten dolayı evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Şener'den yalanlama geldi.

"HER AY KUTLAMA YAPIYORUZ"

Bir süredir tektaş yüzük takan Şener, önceki gün Instagram hesabından Arman ile pozlarını paylaşarak "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notunu yazdı. Ünlü ismin parmağındaki yüzükten dolayı evlilik teklifi aldığı düşünülünce hemen cevap verdi. Yanlış anlaşıldığını belirten Şener, yaptığı paylaşımda "O kadar yazılmış ki ben de düzeltme yapmak durumunda kaldım. Evlilik teklifi almadım, sadece 35. ayımızı kutladık. Öyle bir şey olsa I said yes falan yazardım. Beni takip edenler de bilir. Ben bu aylık kutlamaları hep paylaşıyorum. Ayrıca biz gönülden evliyiz hep söylerim" dedi.

2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evlilik yapan Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuş 2021'de de boşanmıştı.

Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi
Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi

Demet Şener, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Şener, üçüncü kez evleniyor mu? Yalanlama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement