Denizli Kebabı: Türkiye\'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet

Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabının ünü, Türkiye sınırlarını aştı. Pamukkale'yi görmek için Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, 41 yıllık deneyimiyle gelenekse lezzeti yaşatan Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına baktı.
Denizli kebabının coğrafi işaretli bir ürün olması ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanması, onu diğer kebap çeşitlerinden ayırıyor. Uzun yıllara dayanan geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, ziyaretçilere yöresel bir deneyim sunmanın yanı sıra etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla da damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen turistler, şehri ziyaret ettiklerinde Denizli kebabının da tadına bakmadan dönemiyor. Denizli kebabının turistler arasında popülerliğinin artmasıyla birlikte, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Yerel işletmeler ve kebap ustaları, turistlerin ilgisinden memnuniyet duyarken, Denizli'nin gastronomik mirasının uluslararası alanda tanınmasına da katkıda bulunuyor.
41 yıllık kebap ustalığı geçmişi ile Denizli kebabının tanıtımı için mücadele veren Dursun Göçenoğlu, "1982 yılında beri bu mesleğimizi icra ediyoruz. Denizli Kebabımız coğrafi işaretli bir ürün ve bunun tescilli için mücadele ettik. Çok şükür şimdi nesli tükenen meslekler grubumuza dahil ettik. Gençlerimize bu işi sevdirmek istiyoruz ve dünyaya kebabımızı tanıtmak istiyoruz. Yurtdışına yaptığımız fuarlardaki geri dönüşüm güzel oldu. Şangay, Tayvan, Pekin, Kazakistan ve Hong Kong bunlar iyi tanıtımlar yapıldı. Bununla beraber yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize daha iyi bir hizmet vermek için mekanımızı sürekli yeniliyoruz. Hijyen ve şık bir ortamda hizmetimizi sürdürüyoruz. Denizli Kebabını dünya markasını yapma yolunda mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.
"Gruplarımız daha çok uzak doğudan geliyor"
Denizli Kebabını dünya markası haline getirme yolunda kararlı olduklarını ve bu eşsiz lezzeti tüm dünyaya tanıtmak için gayret ettiklerini dile getiren Dursun Göçenoğlu, özellikle uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Son dönemlerde kebaba artan ilgiden memnun kaldıklarını ifade eden Göçenoğlu, "Bu doğal ürünü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz ve şu anda tanıtıyoruz. Gruplarımız daha çok uzak doğudan geliyor. Çin'den ve Güney Amerika'dan gelen Çinliler geliyor. Yerli ve yabancı kebap tutkunlarını mutlaka yerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
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