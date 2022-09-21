Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak

Derya Balta, 2007 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Hakan Balta'yı aldattığı iddiasıyla gündeme geldi. Derya Balta'nın kariyerinde birçok şampiyonluk olan, EURO 2008 ve EUR0 2016'da milli takımda olan eşini takım arkadaşı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edildi.

DERYA BALTA: HESABINI VERECEKSİNİZ

Bazı sosyal medya hesaplarının iddia ettiği ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşerken Balta ailesinden yanıt gecikmedi. Twitter'dan bir hesabın paylaşımına tepki gösteren Derya Balta, "Hesabını da vereceksiniz o zaman! Öyle kulis olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet" diyerek ihanet iddiasını yalanladı. Haklarında ihanet iddiasını affetmeyen Balta ailesi, konuyu yargıya taşıyacak.