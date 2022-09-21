Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak - Son Dakika
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Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak

21.09.2022 10:21

Derya Balta'nın yıllarca Galatasaray ve A milli takımda forma giyen Hakan Balta'yı, Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sosyal medya hesabından öfke kustu. Derya Balta, "Hesap vereceksiniz. Klavye delikanlılığınızın bedeli olacak" ifadelerine yer verdi.

Derya Balta, 2007 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Hakan Balta'yı aldattığı iddiasıyla gündeme geldi. Derya Balta'nın kariyerinde birçok şampiyonluk olan, EURO 2008 ve EUR0 2016'da milli takımda olan eşini takım arkadaşı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edildi.

DERYA BALTA: HESABINI VERECEKSİNİZ

Bazı sosyal medya hesaplarının iddia ettiği ihanet iddiası gündeme bomba gibi düşerken Balta ailesinden yanıt gecikmedi. Twitter'dan bir hesabın paylaşımına tepki gösteren Derya Balta, "Hesabını da vereceksiniz o zaman! Öyle kulis olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet" diyerek ihanet iddiasını yalanladı. Haklarında ihanet iddiasını affetmeyen Balta ailesi, konuyu yargıya taşıyacak.

Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanladı: Hesap vereceksiniz
Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanladı: Hesap vereceksiniz
Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanladı: Hesap vereceksiniz
Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanladı: Hesap vereceksiniz
Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanladı: Hesap vereceksiniz
Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı takım arkadaşıyla aldattığı iddiasını yalanladı: Hesap vereceksiniz
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Son Dakika Magazin Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak - Son Dakika
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