Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor - Son Dakika
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Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor

01.07.2022 15:38

Nişanlanan Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bugün Makedonya'da nikah masasına oturuyor. Çift, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve genç oyuncu Ebru Şahin, uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan Şahin, mayıs ayında da aile arasında bir nişan töreni yaptı.

BUGÜN NİKAH KIYILACAK

Ebru Şahin ile ünlü basketbolcu Cedi Osman düğün hazırlıklarını tamamladı. Bugün nikah masasına oturmaya hazırlanan çift aile arasında gerçekleşecek tören için Makedonya'ya gitti. Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturacak olan çift akrabaları tarafından karşılandı. Ünlü çift, 7 Temmuz'da da Çeşme'de kalabalık bir düğün yapacak. Makedonya'da olan çift, gölün orada birbirine sarılarak çektirdikleri pozu da Instagram hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor
Cedi Osman ve Ebru Şahin, bugün Makedonya'da evleniyor
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Ebru Şahin, Cedi Osman, Makedonya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor - Son Dakika


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