Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını söyledi - Son Dakika
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Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını söyledi

Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını söyledi

04.07.2023 15:21

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oryantal Didem Kınalı oldu. Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını belirtti. Ayrıca, İbo Show'da çıkmaması için kumpas kurulduğunu ve şiddet görmediğini ifade etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oryantal Didem Kınalı oldu. Uzun yıllar İbo Show'da yer alan Kınalı, " İbrahim Tatlıses'le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu" sorusu üzerine "Hayır, hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

"İBO SHOW'DA ÇIKMAMAM İÇİN KUMPAS KURDULAR"

17 yaşında İbrahim Tatlıses ile tanışarak hayatının kırılma noktasını yaşadığını söyleyen Didem Kınalı, "Bir gün dans etmem için İbo Show'a istediler. Bütün oryantal arkadaşlarımla seçmelere girdik. Onlar beni görünce 'sen geldiysen bizim gitmemiz lazım' demişti. Dansımı beğendikten sonra İbrahim Bey'i aradılar. Sonra onun karşısında dans ettim ve kabul ettiler. O dönem röportaj vermememe rağmen gazeteciler ben söylemişim gibi bir haber yaptılar. Sonrasında benim sözleşmemi yırtıp attılar. Babamla ben şoke olduk çünkü ben kimseyi tanımıyorum ve o röportajı nasıl verebilirim? Sonra işin aslı ortaya çıktı. İbo Show'a çıkmayayım diye kumpas kurmuşlar. Sonra 2. kez seçmelere katıldım ve yine seçildim. Şimdilerde şarkıcılıkta yaşadığım kumpasları o dönem de oryantallikte yaşıyordum. İbo Show'a başladıktan sonra da hakkımda telefonlar gelmeye başladı ama İbrahim Bey muallakta kalsa da arkamda durdu. İbrahim Tatlıses ile çalışmak kolay değildi" şeklinde konuştu.

Programında ünlendiği İbrahim Tatlıses ile birlikte oldu mu? Oryantal Didem yıllar sonra konuştu: Hayır, olmadık

"İBRAHİM TATLISES'LE DUYGUSAL YAKINLAŞMA OLMADI"

Kınalı, "İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördün mü?" sorusuna "İbrahim Bey'le bazen anlaşamadığımız konular oluyordu çünkü dolduruşa çok gelebilen biriydi. Öyle anlaşmazlıklarımız oluyordu ama şiddet olmadı" ifadelerini kullandı. Ünlü oryantal, "İbrahim Tatlıses ile aranızda duygusal bir yakınlaşma oldu mu?" sorusuna da "Hayır hiç olmadı" cevabını verdi.

Programında ünlendiği İbrahim Tatlıses ile birlikte oldu mu? Oryantal Didem yıllar sonra konuştu: Hayır, olmadık
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Son Dakika Magazin Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses ile arasında duygusal bir yakınlık olmadığını söyledi - Son Dakika


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