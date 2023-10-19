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Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi - Son Dakika

Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi

Son Güncelleme: 19.10.2023 14:45

Gazze'de yaşanan hastane katliamının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilirken Dilan Çiçek Deniz'in ayna karşısında verdiği pozları yayınlaması tepki çekti. Oyuncu yapılan yorumların ardından paylaşımını sildi.

İsrail'in önceki akşam Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilirken Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Birçok dizi ve film projesinde yer alan Dilan Çiçek Deniz yasın ardından Instagram hesabından ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede "Böyle bir zamanda paylaşım yapman doğru mu?" yazılarak Filistin bayrakları gönderildi. Dilan Çiçek Deniz de tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti
Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti
Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti

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Son Dakika Magazin Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi - Son Dakika
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