Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırılarının ardından yaptığı paylaşım tepki çekti! Hemen sildi

İsrail'in önceki akşam Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilirken Dilan Çiçek Deniz'in fotoğrafını paylaşması tepki çekti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Birçok dizi ve film projesinde yer alan Dilan Çiçek Deniz yasın ardından Instagram hesabından ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede "Böyle bir zamanda paylaşım yapman doğru mu?" yazılarak Filistin bayrakları gönderildi. Dilan Çiçek Deniz de tepkilerin ardından paylaşımı sildi.