Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm - Son Dakika
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Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm

15.07.2023 16:19

Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in 5 ay süren ilişkileri sona erdi. Deniz, Instagram hesabından "Özgürüm" isimli bir şarkıyı paylaşarak Yazıcıoğlu'na gönderme yaptı. İkilinin fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı belirtildi.

2022'nin son günlerinde Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu ile meslektaşı Dilan Çiçek Deniz, 5 ay önce aşk yaşamaya başladı. Kısa süre içinde beraber yaşamaya başlayan ikili, ilişkilerini bitirdi. Yazıcıoğlu'nu takipten çıkartan Deniz, Instagram hesabından "Özgürüm" isimli bir şarkıyı paylaşarak gönderme yaptı.

İMALI PAYLAŞIM

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 5 aydır ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili fikir ayrılıkları yaşadı. Çift, anlaşmazlıkları dolayı yollarını ayırma kararı alarak sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkardı. Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapmayan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabından "Özgürüm" isimli yabancı bir şarkının görselini paylaşarak Yazıcıoğlu'na gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Mert Yazıcıoğlu'yla ayrılan Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm

DENİZ'LE OLAN FOTOĞRAFI SİLMEDİ

Mert Yazıcıoğlu ile Instagram hesabından Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Taro Emir Tekin ile eğlenceli bir anını paylaştı.Geçtiğimiz günlerde yakın çevresi ve sevgilisiyle yeni yaşını kutlayan Mert Yazıcıoğlu'nun Dilan Çiçek Deniz'in de yer aldığı fotoğrafı silmemesi dikkat çekti.

Mert Yazıcıoğlu'yla ayrılan Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm
Mert Yazıcıoğlu'yla ayrılan Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm
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Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu

Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Dilan Çiçek Deniz'den imalı paylaşım: Özgürüm - Son Dakika
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