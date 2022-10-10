Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika
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Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi

10.10.2022 08:01

Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Deniz Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Ayrılık kararı aldıkları konuşulan çiften henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yaz televizyonlarda yayınlanan Baht Oyunu adlı romantik komedi dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Romantik pozlarıyla sık sık isimlerinden söz ettiren ikiliden kötü haber geldi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Birbirlerine çok yakıştırılan ve örnek olarak gösterilen çift, sosyal medya hesabından birbirini takipten çıkardı. Birbirini silen çiftin kesin ayrılık nedeni bilinmezken çiftten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı.

Bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirini sildi
Bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirini sildi
Bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, birbirini sildi
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Son Dakika Magazin Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi - Son Dakika
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