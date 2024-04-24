Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi

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Yayınladığı komik videolarla adını duyurduktan sonra Zengo ve Mutluyuz filmlerinden başrol oynayarak adından söz ettiren Yasemin Sakallıoğlu, 36. yaşına girdi. Eşi ve sevdikleriyle kutlama yapan komedyenin pastası eleştiri yağmuruna tutulunca cevap gecikmedi.

"NE DOĞDUĞUM GÜNDEN BİR ŞEY ANLADIM NE PASTADAN"

Pastasının renkleri ve üzerindeki yıldız sembolünden dolayı beğenilmeyen Sakallıoğlu, gelen yorumlar üzerine sessizliğini bozarak "Merhaba bu kalan pastamın bizim mutfaktaki hali… Açık yeşil üzerinde neon pembesi yıldız var. Yeşil ve neon pembesi rengini çok severim, eşim de beni kendimi 'star' gibi hissedeyim diye beni 'pembe starım' diye sever. Sağ olsunlar, doğum günümde eşim ve arkadaşlarım bana böyle bir pasta yaptırmışlar. Ama dün akşamdan beri ne doğduğum günden bir şey anladım ne de pastadan. Sayenizde 36 yaşına yanlış anlaşılarak girdim. Umarım girdiğim gibi devam etmez" dedi.

Daha sonra eğlenceli bir video yayınlayan Sakallıoğlu, "Demek ki bana glutensiz yaramıyor. Bunu da mesaj olarak algılıyorum. Yeni yaşıma bomba gibi girdim. Patlıyor valla yeni yaşım" ifadelerini kullandı.