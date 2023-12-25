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Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama - Son Dakika
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Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama

Şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programda yıllardır birlikte çalışan ikiliden birinin diğerini dolandırdığını söyleyince akıllara magazin programı sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel geldi. Bugünkü canlı yayında konuşan ikili, söylentileri kesin bir dille yalanladı.

25.12.2023 - 14:20,  Güncelleme: 14:53
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İrem Derici konuk olduğu programda yıllardır beraber çalışarak insanlar hakkında konuşan iki kişinin arasının açıldığını ve birinin partnerini 2 yıldır dolandırdığını iddia etti. Sahte fatura yöntemiyle partnerini dolandıran kişinin eşiyle birlikte Amerika'ya kaçmaya çalıştığını ve diğer tarafın mağdur olarak yetkililere başvurduğunu söyledi. İrem Derici'nin sözleri kısa sürede gündem olurken söz konusu kişilerin de uzun yıllardır birlikte magazin programı sunan Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı olduğu iddia edildi. İkili, ise bugün canlı yayında iddiaları yalanladı.

GÜLŞEN: İFTİRALARINIZ ÜZERİMİZDE DURMUYOR

Bugünkü canlı yayında hakkındaki söylentilere cevap veren ikili, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gülşen Yüksel, yaptığı açıklamada "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... Kanalda saç saça baş başa kavga ettiğimiz ve camları kırdığımız söylenmişti, Müge'nin beni evden kovduğu söylendi, yıllarca küs kaldığımız söylendi. Allah korusun" dedi.

Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama

MÜGE: İFTİRALARINIZLA BAŞKA YERİ VURUN

Müge Dağıstanlı ise "Bir şey doğru, iyi ve güzel gittiği zaman... Bizim Gülşen'le dostluğumuz 18 yıl evvel başladı. Zaman içinde işin başarısının yanı sıra arkadaşlığımız dostluğa dönüştü. İyi günlerimiz de oldu kötü günlerimizde. Bizim içimizdeki birlik sağladığımız görünce saldırılar çirkinleşiyor. Mesleğimizle ilgili bize saldıramadıkları zaman bu sefer de belden aşağı saldırı başlıyor. Öyle bir iftira at ki yakışsın. Attığınız iftiralar bu masaya ve ikimize yakışmıyor. Birbirimize olan bağımız bazı insanlar tarafından tartışılmamalı. Etrafı kırarak dökerek hiçbir yere gidemezsiniz. Bizim ne olduğumuz ve ailemiz belli. O iftiralarla gidin başka yeri vurun" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı\'dan yalanlama
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: aynen o kadar çok dolandırıcı görmeye alıştıkki nereye baksak bir dolandırıcı görüyoruz Yanıtla 5 1

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Son Dakika Magazin Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama - Son Dakika
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