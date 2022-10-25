Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişiklik ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişiklik ağızları açık bıraktı

25.10.2022 20:02

Doya Doya Moda yarışma programında jüri üyesi olan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı "metres_gulsah" olarak değiştirildi. Bu değişiklik Saraçoğlu'nun sosyal medya hesabının hacklendiği şeklinde yorumlandı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuklarını Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş ile paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Ünlü modacının Instagram hesabındaki değişiklik takipçilerin gözlerinden kaçmadı. Saraçoğlu'nun hesabının kullanıcı ismi "metres_gulsah" olarak değiştirildi.

Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişikliği görenler gözlerine inanamadı

HESABI MI HACKLENDİ?

Anlam verilemeyen bu durumu bazı kullanıcılar, Saraçoğlu'nun hesabının ele geçirildiği şeklinde yorumladı.

Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişikliği görenler gözlerine inanamadı
YORUMLAR
500

Gülşah Saraçoğlu, Moda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişiklik ağızları açık bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişiklik ağızları açık bıraktı
19:32 Türkiye'de 400 bin TL'nin altında araç kalmadı! İşte satışta olan en ucuz sıfır otomobiller
18:35 Eski Beşiktaşlı futbolcunun mesajlarını ortaya çıkarmıştı! Cinsiyet değiştiren Beren Güney'in son hali gündem oldu
18:25 Beşiktaş, Valerien İsmael ile yollarını ayırıyor! Taraflar sözleşme feshi konusunda anlaştı
18:06 Herkes güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi! İşte hayatları boyunca unutamayacakları o görüntü
17:45 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı! Aralık sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, 2023 yıl sonu beklentisi yüzde 24 çıktı
17:34 "Ebru Şallı'ya şiddet uyguladı" iddiaları sonrası Uğur Akkuş'un eski eşinden bomba sözler: Müge Anlı'ya çıkmamaya bak
17:30 Devlet Bahçeli'nin Mahir Ünal'a yönelik tepkisini MHP'li vekil sert sözlerle paylaştı: Hadsize had böyle bildirilir
16:47 Dezenformasyon düzenlemesi sonrası ortaya atılan 5 iddiaya Basın İlan Kurumu'ndan karşılaştırmalı yanıt
16:09 AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözlerine bir tepki de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan: Tarih bilmiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 20:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hesabı mı hacklendi? İsmindeki değişiklik ağızları açık bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement