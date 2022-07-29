Türk popunun unutulmaz ismi İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları... - Son Dakika
Üye Girişi

Türk popunun unutulmaz ismi İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları...

29.07.2022 14:59

Uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçı İlhan İrem, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Müzik camiasının sevilen isimlerinden olan İrem'in bilinmeyen birçok yönü de vefatıyla anlaşıldı. İşte İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları...

Anlasana, Sürgün Gibi Masallarda ve Olanlar Olmuş gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyordu. Diyalize bağlanan 67 yaşındaki başarılı sanatçı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASKERLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü müzisyen ve söz yazası İlhan İrem'in geçtiğimiz gün vefatı tüm sevenlerini üzdü. Müzik camiasının sevilen isimlerinden olan İrem'in bilinmeyen birçok yönü de vefatıyla anlaşıldı. Duayen gazeteci Sirer Doğan, İrem'in 1978 yılında Sivas'ta Ordu Subay Evinde askerlik görevini yaptığı döneme ait fotoğrafları paylaştı. Doğan tarafından çekilen fotoğraflar yaklaşık yarım asır sonra yeniden gün yüzüne çıktı. İrem, soğuk havası ile meşhur olan 5. Piyade Er Eğitim Tugayında 3 ay eğitim gördükten sonra Sivas Ordu evinde askerlik vazifesini tamamlamıştı.

İşte İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları...

İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı
İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı
İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı
İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı
İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı
İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı
YORUMLAR
500
Suşehri'de Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi Suşehri'de Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İlhan İrem, Sivas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk popunun unutulmaz ismi İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
16:03 Antalya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:12:49. #1.11#
SON DAKİKA: Türk popunun unutulmaz ismi İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement