Türk popunun unutulmaz ismi İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları...

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"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

Anlasana, Sürgün Gibi Masallarda ve Olanlar Olmuş gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyordu. Diyalize bağlanan 67 yaşındaki başarılı sanatçı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASKERLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü müzisyen ve söz yazası İlhan İrem'in geçtiğimiz gün vefatı tüm sevenlerini üzdü. Müzik camiasının sevilen isimlerinden olan İrem'in bilinmeyen birçok yönü de vefatıyla anlaşıldı. Duayen gazeteci Sirer Doğan, İrem'in 1978 yılında Sivas'ta Ordu Subay Evinde askerlik görevini yaptığı döneme ait fotoğrafları paylaştı. Doğan tarafından çekilen fotoğraflar yaklaşık yarım asır sonra yeniden gün yüzüne çıktı. İrem, soğuk havası ile meşhur olan 5. Piyade Er Eğitim Tugayında 3 ay eğitim gördükten sonra Sivas Ordu evinde askerlik vazifesini tamamlamıştı.

İşte İlhan İrem'in bilinmeyen fotoğrafları...