Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı

03.10.2022 08:33

Görkemli bir düğünle Mert Aydın'la dünyaevine giren ünlü oyuncu Merve Boluğur'u şaşırtan olay... Mert Aydın'ın arkadaşları nikah esnasında Müslüm Gürses'in 'Son Pişmanlık' şarkısını çaldırdı. Merve Boluğur ise önce kahkaha attı sonra da "Ne alaka?" diyerek sitem etti.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, geçtiğimiz ay DJ sevgilisi Mert Aydın'dan aldığı evlilik teklifini kabul etti. Teklifin ardından düğün hazırlıklarına başlayan Boluğur, dün akşam görkemli bir düğünle Mert Aydın'la evlendi. Gösterişli bir gelinlik tercih eden Boluğur, nikah masasında çalan şarkıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MÜSLÜM GÜRSES'İN ŞARKISI ÇALINDI

Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ettiniz mi?" sorusu üzerine konuşan Boluğur, "Ben biraz uzatacağım. Hastalıkta sağlıkta, zor günde iyi günde, fakirlikte zenginlikte evet" dedi. Mert Aydın'ın cevabına geçildiğinde ise Müslüm Gürses'in "Son Pişmanlık" şarkısı çalındı. Aydın'ın erkek arkadaşlarının açtırdığı şarkı karşısında önce kahkaha atan Boluğur, daha sonra da "Ne alaka" diyerek sitem etti. Tören esnasında nikah memurunun da Boluğur'dan "Beyefendi" demesi de dikkatlerden kaçmadı. İmzalar atılırken oyuncudan önce davranan Mert Aydın, Merve Boluğur'un ayağına bastı.

Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı

İKİ GELİNLİK GİYDİ

Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, 4 aydır aşk yaşadığı DJ Mert Aydın ile evlendi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen nikahını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Oyuncu, sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği düğününde iki gelinlik tercih etti. Tolga Çam ile çalışan Boluğur, önce kabarık taşlarla kaplı uzun kollu bir gelinlik giydi. Ünlü isim, düğünün ikinci yarısında ise kısa taş ve püsküllerle kaplanmış bir kısa gelinlik tercih etti.

HER ANINI PAYLAŞTI

Sevgilisinden hep "Kocam" diye bahseden Merve Boluğur, nikaha saatler kala Instagram hesabındaki adını da "Merve Boluğur Aydın" olarak güncelledi. Instagram 4 milyon takipçisi bulunan oyuncu, hazırlık sürecinden düğünün sonuna kadar her anını sevdikleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

İşte Merve Boluğur'un düğün fotoğrafları...

Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
Merve Boluğur nikah masasında dumura uğradı! Damadın arkadaşları Müslüm Gürses'in şarkısını çaldırdı
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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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