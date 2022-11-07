Yargı dizisine 10 Kasım sahnesi damga vurdu! Herkes saygı duruşuna geçti - Son Dakika
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Yargı dizisine 10 Kasım sahnesi damga vurdu! Herkes saygı duruşuna geçti

07.11.2022 08:39

Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'daki 10 Kasım sahnesi izleyicilerden tam not aldı. Dizideki bir sahnede tüm oyuncular Atatürk'ün fotoğrafının karşısında 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye damga vuran 10 Kasım sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

SAYGI DURUŞUNA GEÇTİLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, Yargı dizisi tarafından unutulmadı. Adliyede geçen sahnede siren seslerinin duyulması herkes Atatürk'ün fotoğrafına bakarak bir dakikalık saygı duruşuna geçti.

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

İZLEYİCİLERDEN ALKIŞ TOPLADI

Dizideki duygulandıran 10 Kasım sahnesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Tüylerim diken diken oldu" ve "Hem duygulandım hem de gururlandım" yorumunu yapıldı.

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti
Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti
Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti
Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti
YORUMLAR
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Kanal D, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı dizisine 10 Kasım sahnesi damga vurdu! Herkes saygı duruşuna geçti - Son Dakika


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