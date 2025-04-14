Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı

"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi hit şarkılarla dünya çapında ün kazanan Katy Perry, uzay yolculuğuyla gündeme geldi. Perry, tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla birlikte Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıktı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin tarafından gerçekleştirilen bu özel uçuşta Perry'ye; eski NASA mühendisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguy?n, gazeteci Gayle King, yatırımcı Kerianne Flynn ve Bezos'un nişanlısı Lauren Sánchez eşlik etti.

10 DAKİKA SÜRDÜ

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketleyapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve Karman Hattı'nın biraz üstüne çıkan New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı. Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

60 YIL SONRA BİR İLK

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katılacak. Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı dünyaya ayak basar basmaz toprağı öptü;