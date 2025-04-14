Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roket şirketi ile uzaya çıktı. 10 dakika süren ziyaretin ardından Katy Perry ve 5 kadın uzaydan döndü. Ünlü şarkıcının dünyaya ayak basar basmaz eğilip toprağı öpmesi dikkat çekti.

14.04.2025 16:54  Güncelleme: 17:01
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"California Gurls", "Dark Horse" ve "Roar" gibi hit şarkılarla dünya çapında ün kazanan Katy Perry, uzay yolculuğuyla gündeme geldi. Perry, tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla birlikte Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıktı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin tarafından gerçekleştirilen bu özel uçuşta Perry'ye; eski NASA mühendisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguy?n, gazeteci Gayle King, yatırımcı Kerianne Flynn ve Bezos'un nişanlısı Lauren Sánchez eşlik etti.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı

10 DAKİKA SÜRDÜ

NS-31 misyonu kapsamında yapılan ve "New Shepard" adlı roketleyapılan yolculuk 10 dakika sürdü. Uzay aracı, yeryüzüne geri dönmeden önce yaklaşık 4 dakika boyunca boşlukta uçtu. Gökyüzüne doğru yaklaşık 100 kilometre yolculuk yapan ve Karman Hattı'nın biraz üstüne çıkan New Shepard adlı roket, ses hızının 3 katından daha fazla bir hıza ulaştı. Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı

60 YIL SONRA BİR İLK

60 yıldan daha uzun bir zaman sonra ilk kez yalnızca kadınlardan oluşan bir mürettebat bir uzay görevine katılacak. Son olarak 1963 yılında Rus asıllı astronot Valentina Tereshkova uzaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı dünyaya ayak basar basmaz toprağı öptü;

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, 5 kadınla birlikte uzaya çıktı
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı
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Son Dakika Magazin Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry, Tamamı Kadın Mürettebatıyla Uzaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ramazan Karakuş:
    Sizde sevisin bakalım 6 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    patlamadıysa haber yapmaya deymez 4 3 Yanıtla
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