Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Son Dakika
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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı

26.10.2022 09:30
Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı

Dünyanın en çekici kadını seçilen Kanadalı golfçü Paige Spiranac, Halloween (Cadılar Bayramı) için giydiği elbise ile verdiği pozlarla ağızları açık bıraktı.

Sokak dövüşçüsü kıyafetleri giyen golfçü, çektiği üç fotoğrafı Instagram'da paylaştıktan kısa süre sonra fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni aldı.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı

Paige, fotoğrafları "Sokak dövüşçülerini seviyorum" başlığı ile 3.6 milyon takipçisi ile paylaştı. Takipçileri, mükemmelsin, seninle sokak dövüşü yapmak istiyorum gibi yorumlar yaptı.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı

Paige, bu senenin başlarında Maxim dergisi tarafından yılın en çekici kadını seçilmişti. Paige, giydiği açık kıyafetler ile golf videoları paylaşarak kısa sürede Instagram'da fenomen oldu.

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı
Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı
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Paige Spiranac, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac giydiği kıyafetle akılları baştan aldı - Son Dakika
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