2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi Selin Kabaklı, aldatıldığını ve kandırıldığını söyleyen ikili Allah'a havale ettiğini söyledi.
Söylemezsem Olmaz programına özel açıklama yapan Selin Kabaklı, "Yaralı bir anneyim, yaralı bir kızım var. Evliliğimi aşk üzerine yapmıştım. Kandırılmış ve aldatılmış bir anneyim. Sessizliğimin nedeni 5 yaşındaki kızım. Ben yuva yıkmadım. Bir konuşursam yer yerinden oynar. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum" ifadelerini kullandı.
Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşayan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde Dubai'de nikah masasına oturdu. Nikah öncesi beyaz kısa bir elbise tercih eden Ebru Gündeş, evden Murat Özdemir'in elini tutarak davul zurna eşliğinde çıktı. Nikaha konvoyla giden Gündeş, bir ara üstü açık araçta yerinden kalkarak dans etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı nikahta işleme detaylı vücuduna oturan bir gelinlik tercih ederken Murat Özdemir de siyah ve beyaz renklerden oluşan damatlık tercih etti. Nikah sonrası gelinlik ve damatlıkla verdikleri bir pozu yayınlayan Ebru Gündeş "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Ebru Gündeş'in yeni eşiyle evliliği tartışma yarattı - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan Yaren leylek, 13. yılda da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren'in yuvasının canlı yayınla izlenebileceğini ve yavrularına takip cihazı takılacağını belirtti.
İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, bir çiftin arasını bozdu. Eşinin baskılarına dayanamayan kadın, boşanma davası açtı. İddialara göre, kadının eşi, onu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorluyordu. Eşinin ise kadın kılığına girerek başka erkeklerle sohbet ettiği ve para kazandığı iddia edildi. Kadın, yaşadığı mağduriyetlerden dolayı delilleri topladıktan sonra polise ihbar etti ve boşanma davası açtı.
Adana'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından kaçan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?