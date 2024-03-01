Ebru Gündeş\'in yeni eşiyle evliliği tartışma yarattı

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2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile Dubai'de evlendi. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi Selin Kabaklı, aldatıldığını ve kandırıldığını söyleyen ikili Allah'a havale ettiğini söyledi.

"ŞOVLARINI GÜLEREK İZLİYORUM"

Söylemezsem Olmaz programına özel açıklama yapan Selin Kabaklı, "Yaralı bir anneyim, yaralı bir kızım var. Evliliğimi aşk üzerine yapmıştım. Kandırılmış ve aldatılmış bir anneyim. Sessizliğimin nedeni 5 yaşındaki kızım. Ben yuva yıkmadım. Bir konuşursam yer yerinden oynar. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum" ifadelerini kullandı.

DUBAİ'DE DAVULLU ZURNALI NİKAH

Bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşayan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir geçtiğimiz günlerde Dubai'de nikah masasına oturdu. Nikah öncesi beyaz kısa bir elbise tercih eden Ebru Gündeş, evden Murat Özdemir'in elini tutarak davul zurna eşliğinde çıktı. Nikaha konvoyla giden Gündeş, bir ara üstü açık araçta yerinden kalkarak dans etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı nikahta işleme detaylı vücuduna oturan bir gelinlik tercih ederken Murat Özdemir de siyah ve beyaz renklerden oluşan damatlık tercih etti. Nikah sonrası gelinlik ve damatlıkla verdikleri bir pozu yayınlayan Ebru Gündeş "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.