Ebru Gündeş, Orta Doğu\'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Orta Doğu sahnesinde aldığı ücretle dikkat çekti. Assala ile aynı sahneyi paylaşan Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olduğu iddia edildi.

Ebru Gündeş'in konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan, Ebru Gündeş'in konser için 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Bu rakamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.