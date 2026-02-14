Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı - Son Dakika
Magazin

Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı

Ebru Gündeş, Orta Doğu\'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
14.02.2026 09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu\'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Orta Doğu'nun iki güçlü sesi Ebru Gündeş ve Assala, Riyad'da 15 bin kişilik dev bir konserde aynı sahneyi paylaştı. Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olması şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Orta Doğu sahnesinde aldığı ücretle dikkat çekti. Assala ile aynı sahneyi paylaşan Ebru Gündeş'in 1 saat için aldığı sahne ücretinin 20 Milyon TL olduğu iddia edildi.

Ebru Gündeş'in konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Performans, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı

Öte yandan, Ebru Gündeş'in konser için 1 saatlik sahne performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı iddia edildi. Bu rakamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika Magazin Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Camoka99 Camoka99:
    izlemeyinn bunu sizde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
