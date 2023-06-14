Ebru Şallı da EYT'li oldu! İşte alacağı maaş - Son Dakika
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Ebru Şallı da EYT'li oldu! İşte alacağı maaş

14.06.2023 15:48

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şallı, emekli olduğunu ve 7 bin 500 TL maaş alacağını söyledi.

Son günlerde eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Ebru Şallı, dün Nişantaşı'ndaki bir mekanın davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ve oldukça keyifli olduğu görülen Şallı, emekli olduğunu söyledi.

"7 BİN 500 TL MAAŞIM VAR"

Güzelliği ve fiziğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Ebru Şallı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kervanından olduğunu ve sonunda beklediği haberi aldığını söyledi. Emeklilikle ilgili işlemlerin tamamlandığını söyleyen ünlü isim, " EYT'liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım" dedi.

"UĞUR İFADE VERDİ, SORUN YOK"

Eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Şallı, "Benim de gözaltına alındığım haberleri çıktı. Ben de mecburen evden video çekip açıklama yaptım sosyal medyada… Konunun benimle alakası yok. Uğur'un bir işi ile ilgili ifade vermesi gerekiyordu. Burada olmadığı ve ifadeyi veremediği için konu zorunlu ifadeye düştüğü için direkt ifadesini verdi. Sorun yok, ifadesini verdi çıktı" şeklinde konuştu. Ünlü model, daha önce boşanmanın eşiğinden döndüğü Akkuş ile evliliğinde bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

EYT'li Ebru Şallı emekli oldu: 7 bin 500 TL maaşım var

EŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, 500 bin dolar (11 milyon TL) alacağı olan bir şahsın şikayeti üzerinde ünlü modelle tatil dönüşü pazar günü havalimanında gözaltına alınmıştı. Gayrettepe'de ifade veren Akkuş, Bentley marka lüks aracını borçlu olduğu kişiye vermiş ve hakkındaki şikayet kalkınca da serbest bırakılmıştı.

EYT'li Ebru Şallı emekli oldu: 7 bin 500 TL maaşım var
EYT'li Ebru Şallı emekli oldu: 7 bin 500 TL maaşım var
EYT'li Ebru Şallı emekli oldu: 7 bin 500 TL maaşım var
EYT'li Ebru Şallı emekli oldu: 7 bin 500 TL maaşım var
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Ebru Şallı da EYT'li oldu! İşte alacağı maaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı da EYT'li oldu! İşte alacağı maaş - Son Dakika
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