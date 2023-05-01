Eda Taşpınar, 43. yaş gününde kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Eda Taşpınar, 43. yaş gününde kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı

01.05.2023 15:43

43. yaşını kutlayan Eda Taşpınar, ABD tatilinde verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar sırt ve kalça detaylı elbisesiyle görenlerin ağzını açık bıraktı.

Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren ve sık sık kıyafet tercihiyle adından söz ettiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. 1 Mayıs doğumlu Taşpınar, kıyafetiyle de şaşkına çevirdi.

"BUGÜN 43 OLDUM"

Cüretkar pozları ve kıyafet tercihiyle her daim konuşulan Eda Taşpınar, siyah sırt ve kalça dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayarak "Bugün 43 oldum" notunu düştü. Kıyafetiyle şaşkına çeviren Taşpınar için "Sırtına bayıldım" ve "50-60 yaşında olsan bir taşsın" yorumları yapıldı.

İşte Eda Taşpınar'ın dekolteli doğum günü pozu...

Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, doğum gününü kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle kutladı
Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, doğum gününü kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle kutladı
Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, doğum gününü kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle kutladı
YORUMLAR (1)
  • Beşiktaş 1903: Ey para nelere kadirsin ben de 44 yaşındayım iyiyim yaşıma gore ama bunlar hiç yaslanmiyor Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, doğum gününü kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle kutladı Sınırları zorlayan Eda Taşpınar, doğum gününü kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle kutladı

Eda Taşpınar, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Taşpınar, 43. yaş gününde kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eda Taşpınar, 43. yaş gününde kalça ve sırt dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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