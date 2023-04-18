6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti - Son Dakika
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6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti

18.04.2023 16:28

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında bulunan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını sona erdirecek. Ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin 178. bölümde yani 29 Mayıs'ta final yapması bekleniyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Nehir Erdoğan ve Şebnem Dönmez'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi 6 sezondur ekrana geliyor. Kadrosunda bu zamana kadar birçok ünlü ismin yer aldığı dizi, final yapmaya hazırlanıyor.

29 MAYIS'TA FİNAL YAPACAK

Ekranların en uzun soluklu dizilerinin arasında yer alan Yasak Elma dizisi, 178. bölümde final yapacak. Final için geri sayımın başladığı dizi 29 Mayıs'ta ekran macerasını noktalayacak. Geçtiğimiz ay Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'de yaptığı açıklamada Yasak Elma dizisinin final yapacağını belirtmiş ve bu sezonu da izleyicilerin yoğun isteği üzerine çektiklerini anlatmıştı.

6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Daha önceden biterdi de başka dizi yoktu karşısında Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Yasak Elma, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti - Son Dakika


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