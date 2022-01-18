Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy- Beylikdüzü metro hattıyla ile ilgili açıklamasında "Aynen nasıl 2020'de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul'dan gitsin nasıl olsa Ankara'da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

FIRAT TANIŞ'TAN TEPKİ GELDİ

İmamoğlu'nun "tiyatro" kelimesini kullanmasını eleştiren oyuncu Fırat Tanış ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." dedi.

"DEMEMEM GEREKİRDİ"

Fırat Tanış'ın tepkisini haklı bulan İmamoğlu, "Tiyatro sanatçısı eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken "tiyatro yapıyorlar" dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." dedi.