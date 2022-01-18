Üye Girişi
Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim

18.01.2022 20:02

İBB başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen metro hattıyla ilgili "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Fırat Tanış'ın ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif etmesi nedeniyle gösterdiği tepkiyi İmamoğlu haklı bularak "Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy- Beylikdüzü metro hattıyla ile ilgili açıklamasında "Aynen nasıl 2020'de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul'dan gitsin nasıl olsa Ankara'da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullanmıştı.

FIRAT TANIŞ'TAN TEPKİ GELDİ

İmamoğlu'nun "tiyatro" kelimesini kullanmasını eleştiren oyuncu Fırat Tanış ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim

"DEMEMEM GEREKİRDİ"

Fırat Tanış'ın tepkisini haklı bulan İmamoğlu, "Tiyatro sanatçısı eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken "tiyatro yapıyorlar" dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
YORUMLAR
500

Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış, Tiyatro, Metro, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim - Son Dakika Magazin


Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu         
21:07
Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı         
21:00
Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11         
19:23
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
21:05 Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
20:02 Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 21:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement