Elçin Sangu'nun son hali şaşırttı! İğne ipliğe dönmüş

Bir skandal görüntü de Pendik'ten! Akıllara Bebek Sahili'ndeki iğrenç olay geldi

Yıllar önce Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Kiralık Aşk dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elçin Sangu, değişimiyle dikkat çekti. Bu sezon ekranda yer almayan ve 'Jekyll & Hyde' isimli müzikalde dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sangu, "Dişlerime dolgu yaptırdım. Ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda" diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sangu, bu arada makyajsız haliyle de dikkat çekti.

HAYKO CEPKİN'LE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Jekyll & Hyde' müzikali, Antre Production yapımıyla çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahneye taşınıyor. 23 Ekim 2022 tarihindeki ilk gösterimle izleyici karşısına çıkacak olan müzikalin başrolünü Elçin Sangu ve Hayko Cepkin üstleniyor.