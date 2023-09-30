''Engin Polat beni vurdurdu'' diyen adam canlı yayında tehdit savurdu: Ailem hesabını soracaktır

Son günlerde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti bir de tetikçi tutarak bir kişiyi vurdukları iddiasıyla gündemde. 2017 yılında aileye 500 bin TL para veren Halil İbrahim Kalkan isimli bir vatandaş, parasını istediği için kendisine önce " Banu Parlak'ı vur" dediklerini kabul etmediği için de Engin Polat'ın talimatıyla kurşunlandığını iddia etti. Kalkan katıldığı canlı yayında yaşananları anlatarak bir de tehditler savurdu.

"ÇOCUĞUMUN YANINDA 3-4 EL ATEŞ ETTİLER"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Kalkan, stüdyoya tekerlekli sandalye ile geldi. Mahallesinde çocuğunun yanında kurşunlandığını söyleyen Kalkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Çocuğumla markete gitmiştim dönüşte komşularımla konuşurken arkamdan bacağıma 3-4 el ateş ettiler. Ayağıma gelen 1 kurşun kemiğimi parçalamış. Bir kurşun da komşumu sıyırmış. Ben bu olaydan önce kendilerine ulaşmaya çalıştım Instagram üzerinden ama Engin Polat hakaret ederek beni engelledi."

"2017 YILINDA 500 BİN TL VERDİM, PARAMI GERİ VERMEDİLER"

"Paramı almak için ortak dostlarımız araya girdi. Onlara da 'beni gasp etti' diye yalan beyanlarda bulundular ve beni emniyete aldırdılar. Ben zaten alacak meselesi yüzünden onlarla mahkemeliğim. Engin Polat'ın dayısı benim için 'ben onun ihalesini başkalarına verdireceğim' demiş. Benim Engin Polat'ın babasından alacağım vardı. Ben 500 bin TL elden kendisine para verdim. Babası bana güzellik merkezi bayisi verecekti. Kendisi o dönem sıkıştığı için ben eşimin altınlarını bozdurarak siyah bir torbanın içinde Engin Polat'ın babasına verdim. 2017 yılında yaşandı o günden beri paramı almaya çalışıyorum."

"VURULMAM İÇİN AZMETTİREN KİŞİ ENGİN POLAT'TIR"

"Daha sonra Banu (Parlak) ile aralarında bir sorun vardı. Bana da 'Banu Parlak'a ateş et' dedi, ben kabul etmedim. Biz korkumuzu Kerbela'da bıraktık. Ben devlete güveniyorum. Allah'tan başka kimseden de korkumuz yok. İstediği kadar tetikçi tutup göndersinler. Beni vuran kişi 3 gün önce benim mahalleme gelip araştırma yapmış, kamera var mı diye bakmış. Benim vurulmam için azmettiren kişi Engin Polat'tır."

"BANU PARLAK'I KURTARIRKEN KENDİ HAYATIMDAN OLUYORDUM, AİLEM HESABINI SORACAKTIR"

Benden bir kişiyi daha vurmamı istediler. Ben Banu Parlak'ın hayatını kurtardım ama kendi hayatımdan oluyordum. Kimsenin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Ailem de bunun hesabını soracaktır. Dilan Polat ve Engin Polat kendisini arka planda tutarak aile bireylerine bir şeyler yaptırıyorlar. Devlet içerisinde her ay emniyet kanalına para verdikleri ve arkalarında bir müsteşarın olduğunu duydum. 2017 yılında benden aldıkları 500 bin TL'mi şu anki değerini bana vermelerini istiyorum. Ben Banu Parlak'ı vurmayı kabul etseydim silahı falan Engin Polat'ın babası temin edecekti."