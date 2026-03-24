Erol Köse'nin çalışanından eleştirilere tepki: Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm

24.03.2026 19:17
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümünün ardından eleştirilerde bulunan isimlere, Köse'nin 10 yıldır evinde çalışan eski çalışanı tepki gösterdi. Çalışan, Köse hakkında yapılan olumsuz yorumları eleştirerek, 'Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm. O insanların hepsi Erol Bey'in yemeğini yedi. Onlara ben kendim hizmet ettim.' dedi. Çalışan, Köse'nin intihar edeceğini hiç düşünmediğini, son 3 aydır işe alınmadığını ve Köse'nin ''İyi değilim kızım'' dediğini belirtti.

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümünün ardından bazı isimlerin eleştirilerde bulunması gündem olurken, Köse'nin evinde 10 yıl boyunca çalışan kadın, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Cenaze törenine katılan kadın, Köse hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki göstererek, "Kötü konuşanların hepsini evinde gördüm" dedi.

"O İNSANLARIN HEPSİ ONUN SOFRASINDAYDI"

Köse'nin uzun yıllar ev işlerini üstlenen çalışan, şu ifadeleri kullandı: "Erol Bey hakkında kötü konuşanların hepsini evinde gördüm. O insanların hepsi Erol Bey'in yemeğini yedi. Onlara ben kendim hizmet ettim."

"İNTİHAR EDECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Muhabirin "Bu ölümü bekliyor muydunuz?" sorusuna yanıt veren çalışan, Köse'nin böyle bir son yaşayacağını hiç tahmin etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben Erol Bey'den asla intihar vakasını beklemiyordum. Son 3 aydır beni işe almadı. 'İyi değilim kızım' dedi. Geçen hafta mesaj attı, 'Hakkını helal et kızım, ben hastayım, alamıyorum' dedi."

"BENİM BABAMDI"

Her hafta düzenli olarak Köse'nin evine gittiğini anlatan çalışan, duygusal ifadeler kullandı:

"Normalde her hafta giderdim. Yemeğini yapardım, ütüsünü yapardım, temizliğini yapardım. Benim babamdı. Ben razıyım, Rabbim de razı olsun."

ÜNLÜ İSİMLER YERDEN YERE VURMUŞTU

Öte yandan, Köse'nin ölümünün ardından Atilla Taş, Nez ve Cenk Eren gibi isimlerin yaptığı sert açıklamalar gündem olmuştu. Çalışanın sözleri ise bu tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
