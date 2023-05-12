Eşinin hamile olduğu ileri sürülen Tarkan'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika
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Eşinin hamile olduğu ileri sürülen Tarkan'dan jet hızında yalanlama

12.05.2023 11:47

Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da yaşamaya başlayan Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün oy kullandı. Sandık başında kendilerini bekleyen hayranlarıyla poz veren ikiliden Pınar Tevetoğlu'nun aldığı kilolar dikkat çekti. Tevetoğlu'nun hamile olduğu öne sürülürken Tarkan'ın ekibi, iddialar hakkında yalanlamada bulundu.

Pandeminin başlangıcında eşi Pınar Tevetoğlu ve kızıyla Almanya'ya taşınan Megastar Tarkan, hafta başında Almanya Düsseldorf'ta oyunu kullandı. Tarkan ve eşi oy verdikten sonra da kendilerini bekleyen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Pınar Tevetoğlu'nun sandık görevlisinin paylaşımındaki hali ise sosyal medyada gündem oldu.

HAMİLELİK İDDİASI

Sandık görevlileri Tarkan ve Pınar Tevetoğlu ile fotoğraflarını "Tarkan ve sevgili eşleri Pınar Tevetoğlu'na oylarını bizim sandığımızda kullanmak nasip oldu" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki Pınar Tevetoğlu'nu sosyal medyada görenler karnının görüntüsü nedeniyle "Acaba hamile mi?" yorumunu yaptı.

"KIYAFETİNDEN DOLAYI O GÖRÜNTÜ OLUŞTU"

Gazete Birsen Altuntaş ise Pınar Tevetoğlu'nun hamilelik iddiasıyla ilgili Tarkan'ın ekibinden bilgi aldı. Pınar Tevetoğlu'nun hamile olmadığını, giydiği kıyafetten dolayı bu görüntünün oluştuğunu belirtti.

Kilolu haliyle dikkat çekek Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi
Kilolu haliyle dikkat çekek Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi
Kilolu haliyle dikkat çekek Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi
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Kilolu haliyle dikkat çeken Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi Kilolu haliyle dikkat çeken Tarkan'ın eşi hamile mi? Jet yalanlama geldi

Pınar Dilek Tevetoğlu, Almanya, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinin hamile olduğu ileri sürülen Tarkan'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin hamile olduğu ileri sürülen Tarkan'dan jet hızında yalanlama - Son Dakika
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