Eşinin sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum

Ozan Çolakoğlu , yurt dışından gelen kız kardeşi ile birlikte önceki gün Arnavutköy'de bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Kahvaltı sonrası mekandan çıkış yapan ünlü aranjör, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen 'in sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumları da değerlendirdi.

Eşine destek çıkan Çolakoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hararet boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum."

İşte Gülşen'in olay yaratan sahne kıyefetleri...