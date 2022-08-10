Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu "Kocam" notunu ekleyerek paylaştı - Son Dakika
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Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu "Kocam" notunu ekleyerek paylaştı

10.08.2022 10:52

Oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın "İsterse ayrılık nedenimizi Merve açıklar" sözlerine karşı, "Bu kaçıncı show koçum" tepkisinde bulunmuştu. Gündemden düşmeyen Boluğur, yeni sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafına, "Kocam" notunu düştü.

Eski eşi Murat Dalkılıç hakkında söyledikleriyle gündeme gelen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle bir pozunu paylaşarak adeta nispet yaptı.

SEVGİLİSİYLE POZUNU PAYLAŞTI

Bir süredir Mert Aydın ile aşk yaşayan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından sık sık romantik pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bir süredir Aydın ile tatil yapan Boluğur, Instagram hesabından aşk dolu bir pozunu yayınlayarak "Kocam" notunu düştü.

Murat Dalkılıç'a söyledikleriyle konuşulan Merve Boluğur, sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı

ESKİ EŞLERİN ARASI AÇILDI

2017 yılında tek celsede boşanan Merve Boluğur'un sık sık "Merve, Murat'tan sonra delirdi" haberleriyle gündeme gelmesinden rahatsız olan Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eski eşine destek oldu. Dalkılıç'ın açıklamasındaki "İsterse ayrılık nedenimizi Merve açıklar" çıkışına sinirlenen Boluğur, "Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum, benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş şeyin primini yapmak ne ya. Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan. Kaçıncı show koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz" dedi.

Murat Dalkılıç'a söyledikleriyle konuşulan Merve Boluğur, sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı

MUHABİRLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Merve Boluğur önceki gün yeni sevgilisiyle el ele yürüdüğü sırada kendisine eski eşinin açıklamalarını soran muhabirlere sert tepki göstermişti. Boluğur ile muhabirler arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

Murat Dalkılıç'a söyledikleriyle konuşulan Merve Boluğur, sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı
Murat Dalkılıç'a söyledikleriyle konuşulan Merve Boluğur, sevgilisiyle romantik pozunu paylaştı
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Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum Murat Dalkılıç sorusu yeni sevgilisiyle yürüyen Merve Boluğur'u çılgına çevirdi Murat Dalkılıç sorusu yeni sevgilisiyle yürüyen Merve Boluğur'u çılgına çevirdi

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Son Dakika Magazin Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu 'Kocam' notunu ekleyerek paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu "Kocam" notunu ekleyerek paylaştı - Son Dakika
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