Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde - Son Dakika
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Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde
14.07.2026 12:22
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Göz önünde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki deformasyonları gidermek için yeniden ameliyat masasına yatmasıyla gündem olan Survivor eski yarışmacısı Didem Ceran, "etkileşim için estetik yaptırıyor" eleştirilerine tepki göstererek hayat mücadelesini ve son durumunu takipçileriyle paylaştı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, geçirdiği estetik operasyonların ardından kabusu yaşıyor. Yüzündeki deformasyonların giderilmesi için yeniden ameliyat olan Ceran, son halini yayınlayarak hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

SURVİVOR İLE TANINMIŞTI

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışması ve 2011'de yer aldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

"ETKİLEŞİM İÇİN ESTETİK YAPTIRIYOR" YORUMLARI ÇILDIRTTI

Daha önce Güney Kore'de gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çeken Ceran, bu kez yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla yeniden ameliyat masasına yattı. Yaklaşık iki gün süren operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili paylaşımlar yapan Ceran, kendisine yöneltilen "etkileşim için yapıyor" yorumlarına da tepki gösterdi.

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

"HİÇBİR ŞEY KOLAY OLMADI"

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatındaki zorluklara değinerek, "Hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrası süreçte duygusal anlar yaşayan Ceran, "En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

DİDEM CERAN'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Beni neden kıskandığınızı gerçekten anlamıyorum. Dışarıdan baktığınızda cesur, güçlü, özgür ve istediğini elde eden bir kadın görüyorsunuz. Oysa benim hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım.

Beni koruyan, yükümü hafifleten bir hayat arkadaşım var; bunun kıymetini biliyorum ve inkâr edersem ona haksızlık etmiş olurum. Ama bir erkeğin bana deli gibi âşık olmasını, beni aşkından gözü başka hiçbir şeyi görmeyecek kadar sevmesini hiç yaşamadım.

İyi niyetim de çoğu zaman ödüllendirilmedi. Aksine, en iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım.

Şimdi ameliyatımın üçüncü gününde, yüzüm bu halde Kore sokaklarında yürüyorum. Bedenim iyileşmeye çalışırken ben yine hakkımı, emeğimi ve kendimi korumaya çalışıyorum.

Bu yüzden uzaktan bakıp hayatıma imrenenlere söyleyebileceğim tek şey şu: Gördüğünüz şey şans değil. Ayakta kalmak zorunda bırakılmış bir kadının gücü."

Didem Ceran, Ameliyat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Muhammet Hayri Muhammet Hayri:
    zavallılar 0 0 Yanıtla
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