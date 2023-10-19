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Esra Akkaya ve oğlu Bodrum'da kaza yaptı - Son Dakika

Esra Akkaya ve oğlu Bodrum'da kaza yaptı

Son Güncelleme: 19.10.2023 20:15

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, oğlu Can Alex ile birlikte Bodrum'da kaza yaptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunun araçta bulunmasının önemli olduğunu ve şükrettiğini belirtti.

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya, içerisinde oğlu Can Alex'in de bulunduğu otomobille Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza yaptı. Sanatçı ve oğlunun yaralanmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyir halinde olan oyuncu Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 48 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Etiyopya'dan evlatlık edindiği 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Mahallenin Muhtarları dizisindeki 'Şirin' rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu? dedi. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Esra Akkaya ve oğlu Bodrum'da kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Akkaya ve oğlu Bodrum'da kaza yaptı - Son Dakika
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