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Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti! - Son Dakika

Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!

27.01.2022 21:21

Esra Erol'da programında yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.

ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında sunucu Esra Erol, yaşanan olay karşısında resmen çıldırdı.

CANLI YAYINDA İHANETİ ÖĞRENDİ

Yıldırım Ailesi, 17 Ocak'ta Alanya'da kaybolan 18 yaşındaki kızları Elif Yıldırım'ı bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Alanya'da ablası ile birlikte yaşayan Elif Yıldırım, ablası işe gidince evden ayrıldı. Ünlü sunucu ve ekibinin çalışmaları sonucu genç kızın beraber çalıştığı Kadir Akkoyun'a kaçtığı belirlendi. Konya'da yaşayan 40 yaşında evli ve 2 çocuk sahibi Akkoyun'un, Elif Yıldırım'ı çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Akkoyun ve eşi Ümit, tüm iddiaları reddetti. Ancak Ümit Hanım, kocasının ihanetini ve çatı katında saklanan Elif'i canlı yayında öğrendi.

ESRA EROL İSYAN ETTİ

Canlı yayına katılan Elif, kendisinin görüntülendiğini görünce bir anda çıldırdı. Yüzünün görünmesini istemediğini söyleyen Elif, Esra Erol'a tepki gösterdi. Esra Erol sinirlerine hakim olamayarak, "Lütfen aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat! Bu mu yaşamdan beklediğin Elif? O çatı katını mı layık görüyorsun kendine?" ifadelerini kullandı.

Esra Erol canlı yayında çıldırdı! Gözyaşları içinde isyan etti

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Daha sonra yerine giden Erol, sinirden nefesi kesildi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Erol ebeveynlere de seslenerek, "Çocuklarınızı baskılamak, kısıtlamak yerine o arkadaşlıkların hangi seviyede kalması gerektiğini, o arkadaşlığın boyutunu, eğitimin, bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu ve bir erkek uğruna yaşamamaları, mahvetmemelerini gerektiğini lütfen çocuklarınıza öğretin. Çocuklarınıza şefkat gösterin" dedi.

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Esra Erol, Alanya, İsyan, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti! - Son Dakika Magazin


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