Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına çıkan Mehmet Duman, 11 yıllık eşi Hamide Duman ve yengesi Hamide Duman'ın Yufkacı Muammer olarak tanınan Muammer Ay isimli adama kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Türkiye'nin gündemine oturan ve haftalarca konuşulan olayda küçük elti ailesine geri dönerken büyük olan Hamide Duman, eşinden boşanarak Muammer Ay ile evlendi.

KAÇTIĞI İÇİN EŞİNİ SUÇLAMIŞTI

11 Mart'ta sırra basan eşi ve yengesi için Esra Erol'da programına katılan Mehmet Duman, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" diyerek yardım istemişti. Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" demişti.

EVLİLİKLERİ KISA SÜRDÜ

Kocasına ve çocuklarına geri dönmeyen Hamide Duman, kaçtığı Muammer Ay ile nikah kıymıştı.Evlendikten sonra sosyal medya hesabındaki ilişki durumunu 'Evli' olarak güncelleyen Muammer Ay'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sosyal medyada ilişki durumunu 'Boşanmış' olarak güncelleyen Ay, Hamide Duman ile olan fotoğraflarını da sildi.