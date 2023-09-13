Esra Öğretmenin Boşanma Hikayesi Konuşuluyor - Son Dakika

Esra Öğretmenin Boşanma Hikayesi Konuşuluyor

Esra Öğretmenin Boşanma Hikayesi Konuşuluyor
Son Güncelleme: 13.09.2023 13:10

Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' programında okul öncesi öğretmeni Esra'nın boşanma hikayesi izleyicileri ve sosyal medyayı etkiledi. Esra, boşanma nedenini açıklarken eşinin programı izlemesinden rahatsız olduğunu ve üyeliği sildiğini söyledi. Genç öğretmen, boşandığı gün Hasan Can Kaya'ya bilet alarak gitmeye karar verdiğini belirtti. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekrana gelen "Konuşanlar" yeni sezonuyla izleyicilerle buluştu. Exxen'de yayınlanan programda okul öncesi öğretmeni olduğunu söyleyen Esra öğretmenin boşanma hikayesi, hem programa hem de sosyal medyaya damga vurdu.

"TELEVİZYONU KAPATTI, ÜYELİĞİ SİLDİ"

Programda boşanma nedenini açıklayan Esra öğretmen "İki evde yabancı gibi yaşamaya başlamıştık, ben de bana iyi gelen ne varsa onu yapıyordum, senin bir bölümün vardı bir gece onu izlerken çok eğlendim. Gülmek için evde seni izliyordum. O da bundan rahatsız olmuş herhalde ertesi gün izleyecektim üyeliği silmiş. Sinirlendim yenisini yaptım, senin sesi duyduğu anda gelip televizyonu kapattı, yasak, eğlenmeyeceksin dedi." ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya, boşanma nedenini açıklayan öğretmene 'Helal olsun' diyerek sarıldı

"BOŞANDIĞIM GÜN HASAN CAN'A BİLET ALDIM"

Ayrılık nedenlerinden birinin Kaya'nın programı olduğunu belirten genç öğretmen "Ben de o gün boşanmaya karar verdim. Hatta boşanacağım gün de bilet alıp Hasan Can'a gideceğim diyerek yemin ettim" dedi.

Hasan Can Kaya, boşanma nedenini açıklayan öğretmene 'Helal olsun' diyerek sarıldı

KOŞARAK SARILDI

Esra öğretmeni dikkatle dinleyen Hasan Can Kaya "Helal olsun valla çok mutlu oldum" diyerek ve genç öğretmene sarıldı. Esra öğretmenin açıklaması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan yorumlar;

Hasan Can Kaya, boşanma nedenini açıklayan öğretmene 'Helal olsun' diyerek sarıldı
Hasan Can Kaya, boşanma nedenini açıklayan öğretmene 'Helal olsun' diyerek sarıldı

Hasan Can Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Öğretmenin Boşanma Hikayesi Konuşuluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esra Öğretmenin Boşanma Hikayesi Konuşuluyor - Son Dakika
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