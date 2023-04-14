Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, evli ve 3 çocuk babası TikTok fenomeni ile aşk yaşamış ancak ikilinin ilişkisi karakolluk olmalarıyla bitmişti. Şiddet görüntüleriyle gündeme gelen çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Birbirini darp ettikten sonra karakolluk olan ikili, birkaç gün sonra tekrar barışmış ve ilişkilerine devam etmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde bir şiddet görüntüsüyle daha gündeme gelerek bir kez daha ayrılmışlar. Katıldığı canlı yayında eşinden özür dileyerek barışmak isteyen Reşit Bozdağ, bu sefer de Betkayan ile öpüştükleri bir videoyu ifşa etti. Bozdağ paylaşıma da "Şikayetçi olacakmış, videoyu çeken de kendisi" notunu düştü.

TEPKİ ÇEKTİ

Reşit Bozdağ'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kullanıcı, biten ilişkinin ardından Bozdağ'ın yaptığını doğru olmadığını söyledi.