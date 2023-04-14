Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti

14.04.2023 15:04
Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti

Evli ve 3 çocuk babası TikTok fenomeni Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından olaylı bir şekilde ayrıldığı eski Kısmetse Olur yarışmacısı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu paylaştı.

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasıyla adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, evli ve 3 çocuk babası TikTok fenomeni ile aşk yaşamış ancak ikilinin ilişkisi karakolluk olmalarıyla bitmişti. Şiddet görüntüleriyle gündeme gelen çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÖPÜŞME VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Birbirini darp ettikten sonra karakolluk olan ikili, birkaç gün sonra tekrar barışmış ve ilişkilerine devam etmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde bir şiddet görüntüsüyle daha gündeme gelerek bir kez daha ayrılmışlar. Katıldığı canlı yayında eşinden özür dileyerek barışmak isteyen Reşit Bozdağ, bu sefer de Betkayan ile öpüştükleri bir videoyu ifşa etti. Bozdağ paylaşıma da "Şikayetçi olacakmış, videoyu çeken de kendisi" notunu düştü.

Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti

TEPKİ ÇEKTİ

Reşit Bozdağ'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kullanıcı, biten ilişkinin ardından Bozdağ'ın yaptığını doğru olmadığını söyledi.

YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Sivasspor'dan Aykut Kocaman bombası! Teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı
14:41 Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı
14:36 Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak
14:30 Son Dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek
14:19 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı
14:10 Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek
14:03 Asgari ücret zammı öne alınabilir
13:44 Son dakika! FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:44 FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:43 Asgari ücrete yapılacak ara zam öne alınabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 15:05:25. #1.13#
SON DAKİKA: Reşit Bozdağ, olaylı bir şekilde ayrıldığı Melis Buse Betkayan ile öpüşme videosunu ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement