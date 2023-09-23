Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu - Son Dakika

Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu

Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu
Son Güncelleme: 23.09.2023 16:43

Selim Selimoğlu'nun 5 yıl önce evlendiği Bengü'yü Instagram'dan takipten çıkarması çiftin evliliğinde kriz olduğu iddiasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili sessiz kalan Bengü, konser öncesi eşini ziyaret ederek ayrılık iddiasını yalanladı.

Perşembe akşamı verdiği konserde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşini takipten çıkarması iddiayı güçlendirirken Bengü'den beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından eşini paylaşan şarkıcı, evliliğinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.

EŞİNİ PAYLAŞTI

Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü. Konsere gitmeden önce eşini ziyaret eden Bengü, o anları kalp ve nazar boncuk emojisiyle Instagram hesabından yayınlayarak "'Beni görmeden konsere gitme' dedi" ifadesini kullandı. Bengü daha sonra eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaştı.

Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu
Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu
Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu
Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu
Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu

Selim Selimoğlu, Bengü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evliliğinde kriz olduğu konuşulan Bengü, eşini paylaşarak söylentilere son noktayı koydu - Son Dakika
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