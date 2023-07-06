Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu ve bikinili pozlarını paylaştı! Burak Özçivit'ten alevli yorum gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu ve bikinili pozlarını paylaştı! Burak Özçivit'ten alevli yorum gecikmedi

06.07.2023 15:13

Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, 2016 yılında evlendikten sonra 2 çocuk sahibi oldu. Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, fazla kilolarından kurtulduğunu gösteren bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Eşi Burak Özçivit de paylaşıma alevli emoji yorumu yaptı.

2016 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdikten sonra 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, fazla kilolarını verdi. Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN ALEVLİ YORUM

Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti. Fazla kilolarından kurtulan Evcen, pozlarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.

İşte Fahriye Evcen'in bikinili pozları...

Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
Hamilelik kilolarından kurtulan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozla verdi
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Bak yaaa bende nasıl merak ediyordum uyku tutmuyordu Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
500

Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu ve bikinili pozlarını paylaştı! Burak Özçivit'ten alevli yorum gecikmedi - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Memur Maaşlarına Yapılan Zamla Birlikte Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu
15:17 Memur zammı sonrası rakam güncellendi! Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira oldu
15:12 Kulüp tarihine geçecek transfer! Galatasaray, Antonio ile yakından ilgileniyor
15:08 Galatasaray'dan Antonio sürprizi! İmzayı attığı an kulüp tarihine geçecek
14:59 Meral Akşener İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor
14:56 Parti teşkilatlarına sembolik mesaj! Meral Akşener yerel seçimler için İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor
14:44 Inter, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
14:40 Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'de bir deprem daha! Ferdi Kadıoğlu da dünya devine gidiyor
14:36 "Hani her şey güzel olacaktı" diyen vatandaşa İmamoğlu'ndan olay yanıt: Kıskan da çatla
14:31 İmamoğlu'ndan "Hani her şey güzel olacaktı" diyen vatandaşa: Kıskan da çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 15:26:42. #1.13#
SON DAKİKA: Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu ve bikinili pozlarını paylaştı! Burak Özçivit'ten alevli yorum gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement