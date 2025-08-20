Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası - Son Dakika
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası
20.08.2025 12:44
Evliliklerinde sorun yaşadıkları sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında bu kez şiddet iddiaları ortaya atıldı. Evde yaşanan tartışmanın komşulara kadar yansıdığı, çiftin tatilde de gergin anlar yaşadığı öne sürüldü.

Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sık sık gündeme gelen ayrılık söylentileriyle adlarından söz ettiriyor. Daha önce birçok kez ayrıldıkları iddia edilen, ancak bu söylentileri sessizlik ya da paylaşımlarla yalanlayan çift, bu kez evde tartışma ve şiddet iddiasıyla gündeme geldi.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ YENİ DEĞİL

2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve 2017'de evlenen Evcen ve Özçivit, iki çocuklarıyla birlikte magazin dünyasının örnek ailesi olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda çift hakkında sık sık "ayrılıyorlar mı?" sorusu gündeme geliyor. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve zaman zaman profillerdeki küçük değişiklikler, bu söylentilerin alevlenmesine yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir tablo yaşandı. Fahriye Evcen'in Instagram profilinden "Özçivit" soyadını kaldırması, boşanma iddialarını yeniden alevlendirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu değişiklik, hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

SESSİZLİK VE SONRASINDA GELEN PAYLAŞIM

İkiliden ilk etapta herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak saatler sonra Fahriye Evcen, kaldırdığı "Özçivit" soyadını tekrar profiline ekleyerek söylentilere dolaylı bir yanıt vermiş oldu. Bununla da yetinmeyen çift, günler sonra birlikte çekildikleri samimi bir pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu kareler, hayranlar tarafından "her şey yolunda" mesajı olarak yorumlandı.

BU KEZ İDDİA DAHA CİDDİ: EVDE ŞİDDET Mİ VAR?

Ancak tüm bu gelişmelerin ardından gündeme gelen yeni iddia, öncekilerden çok daha dikkat çekici. Beyaz Magazin'de ortaya atılan habere göre, çiftin evinde şiddetli bir kavga yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu, hatta tartışmaların şiddet boyutuna ulaştığı öne sürüldü. İddialara göre, bu kavga sonrası Evcen'in sosyal medya profilinde yaptığı değişiklik de bu tartışmanın bir yansıması olarak gösterildi. İkilinin son yaptıkları paylaşımın ardından çıktıkları tatilde tartıştıkları konuşulanlar arasında.

ÇİFT SESSİZ, İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Çifte yakın kaynaklardan veya menajerlerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sosyal medyada yapılan yorumlar, konunun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor. Özellikle çocukları olan bir aileye dair "şiddet" iddialarının gündeme gelmesi, hayranlarını endişelendirdi.

GÖZLER ÇİFTE ÇEVRİLDİ

Daha önce defalarca ayrıldıkları iddia edilip her defasında bu söylentileri geride bırakan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin, bu kez nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Şiddet iddialarının doğruluğu henüz netlik kazanmazken, kamuoyunun gözü ünlü çiftin açıklamasına çevrildi.

