Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney\'in ailesi tarafından dava ediliyor

Son olarak Bihter filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü için yapılan bir paylaşıma "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği, kadın döven, şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" yorumunu yaptı. Abdullah'ın yorumuna sinirlenen Güney'in ailesi dava açıyor.

YASAL HAKLARINI KULLANACAKLAR

Abdullah'ın ağabeyiyle ilgili yorumuna sinirlenen Güzide Pütün, "Bu değersiz sözler kimseye prim yaptırmaz. Yılmaz Güney kadınlara saygılı, gençlere önem veren biriydi" diyerek tepki gösterdi. Güney'in avukatı da başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına dahil olan kişilere karşı yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.