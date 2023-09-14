Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ailesi tarafından dava ediliyor - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ailesi tarafından dava ediliyor

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney\'in ailesi tarafından dava ediliyor
Son Güncelleme: 14.09.2023 13:28

Bihter filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü için yapılan bir paylaşıma yaptığı yorum nedeniyle Güney'in ailesi tarafından dava ediliyor. Abdullah'ın yorumuna sinirlenen Güney'in ailesi, yasal haklarını kullanacaklarını belirtti.

Son olarak Bihter filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü için yapılan bir paylaşıma "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği, kadın döven, şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" yorumunu yaptı. Abdullah'ın yorumuna sinirlenen Güney'in ailesi dava açıyor.

YASAL HAKLARINI KULLANACAKLAR

Abdullah'ın ağabeyiyle ilgili yorumuna sinirlenen Güzide Pütün, "Bu değersiz sözler kimseye prim yaptırmaz. Yılmaz Güney kadınlara saygılı, gençlere önem veren biriydi" diyerek tepki gösterdi. Güney'in avukatı da başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına dahil olan kişilere karşı yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.

Yılmaz Güney için 'En iyi kadın döven erkek' diyen Farah Zeynep Abdullah davalık oldu
Yılmaz Güney için 'En iyi kadın döven erkek' diyen Farah Zeynep Abdullah davalık oldu
Yılmaz Güney için 'En iyi kadın döven erkek' diyen Farah Zeynep Abdullah davalık oldu

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ailesi tarafından dava ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ailesi tarafından dava ediliyor - Son Dakika
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