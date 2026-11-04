Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım - Son Dakika
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Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

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Ferhat Göçer\'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım
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Şarkıcılığının yanı sıra doktor kimliğiyle de tanınan Ferhat Göçer, yıllar önce cerrahlık mesleğini bırakırken yaşadığı duygusal süreci anlattı. Ünlü sanatçı, ameliyathaneye veda ederken gözyaşlarını tutamadığını belirterek aldığı kararın arkasındaki nedeni açıkladı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferhat Göçer, yıllar önce aldığı ve hayatının yönünü değiştiren kararla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar hem doktorluk hem de müzik kariyerini bir arada sürdüren ünlü sanatçı, cerrahlığı bırakma sürecinin kendisi için hiç de kolay olmadığını anlattı.

"AĞLAYARAK BIRAKTIM"

Müzik kariyerine ağırlık vermek için cerrahlığa veda eden Ferhat Göçer, mesleğinden ayrıldığı dönemde büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Doktorluğun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten sanatçı, cerrahlığı bırakırken ağladığını söyledi.

Göçer'in açıklamaları, sahnelerdeki başarısının yanı sıra tıp dünyasında geçirdiği yılları da yeniden gündeme getirdi.

KARARININ ARKASINDA HASTA GÜVENLİĞİ VAR

Ünlü şarkıcı, cerrahlığı bırakma kararında hasta güvenliğinin belirleyici olduğunu anlattı. Müzik çalışmalarının yoğunlaşmasıyla birlikte iki mesleği aynı anda sürdürmenin getirdiği sorumlulukları değerlendirdiğini ifade eden Göçer, doktorluk gibi insan hayatını doğrudan ilgilendiren bir mesleğin büyük dikkat ve özveri gerektirdiğini vurguladı.

Sanatçı, mesleğine duyduğu sevgiye rağmen hastalarının güvenliğini ön planda tutarak cerrahlıktan ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.

Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

DOKTORLUKTAN MÜZİK SAHNELERİNE

Tıp eğitiminin ardından cerrahlık alanında çalışan Ferhat Göçer, doktorluk yaptığı yıllarda müzikle de ilgilenmeye devam etti. Zamanla müzik kariyerinin yoğunlaşması üzerine iki mesleği birlikte yürütmek yerine sahnelere ağırlık verme kararı aldı.

Yıllar sonra o dönemi yeniden anlatan sanatçı, cerrahlıktan ayrılmanın kendisi için yalnızca bir meslek değişikliği olmadığını, duygusal açıdan da zor bir süreç yaşadığını ortaya koydu.

"BEN SANATÇI OLMAK İSTİYORUM"

"Cemre ile TBT" programına konuk olan Ferhat Göçer, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra müzik hayalini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi de anlattı. Uzmanlık sınavını ilk denemesinde kazanamadığını belirten Göçer, o dönem Devlet Opera ve Balesi'nin başında bulunan Yekta Kara ile görüştüğünü söyledi.

Ünlü şarkıcı, hekimlik yerine sanatla ilgilenmek istediğini dile getirdiğini ancak kurumda kendisine uygun bir kadro bulunmadığını öğrendiğini ifade etti. Bunun üzerine mecburi hizmete gittiğini ve yaşadığı süreçte psikolojik olarak zorlandığını anlattı.

Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

MÜZİK HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen müzik tutkusunu sürdürmek isteyen Göçer, yeniden uzmanlık sınavına hazırlandı. Bu kez daha büyük bir motivasyonla çalıştığını belirten sanatçı, İstanbul'da genel cerrahi asistanlığını kazandı.

Müzik eğitiminden kopmamak için konservatuvara yakın bir hastaneyi özellikle tercih ettiğini anlatan Göçer, böylece hem doktorluk mesleğini sürdürebildiğini hem de sanatla ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.

"EN UFAK BİR HATA HASTANIN HAYATINA MAL OLABİLİR"

İki mesleği birlikte sürdürmenin giderek zorlaştığını anlatan Ferhat Göçer, 2015 yılında cerrahlığa devam etmemesi gerektiği düşüncesine vardığını belirtti.

Mesleğine yıllarını verdiğini ve bu nedenle ayrılmakta zorlandığını söyleyen sanatçı, hasta güvenliğini her şeyin önünde tuttuğunu vurguladı. Göçer, "En ufak bir hata hastanın hayatına mal olabilir" diyerek kendisinde herhangi bir yetersizlik riski gördüğü anda mesleği bırakma kararı aldığını ifade etti.

Ferhat GöçerMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emin Baba Emin Baba:
    Demiyor burda para var hastaymis hangi doktor hasta ya doğru düzgün bakıyor sürat beş karış çoğunun öne ahlâk önemli doktorlarin içinde çok ahlaklı iyi insanlar da var nadirde olsa 0 0 Yanıtla
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