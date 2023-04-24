Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvette çırılçıplak poz verdi

Mehmet Dinçerler'le yaptığı kısa süreli evlilikle adından söz ettiren Hadise, uzun bir aranın ardından Feryat isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Hadise, 10 gün önce çıkardığı şarkısının trend listesindeki 1. sıradaki yerini korumasını kutladı.
14,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından çırılçıplak küvete girdiği Feryat klibinin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise, sevenlerine teşekkür etti. Şarkısının başarısını kutlayan Hadise, "Feryat'a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hala 1 numarayız" ifadelerini kullandı.
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