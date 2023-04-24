Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvette çırılçıplak poz verdi - Son Dakika
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Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvette çırılçıplak poz verdi

24.04.2023 13:22

Ünlü şarkıcı Hadise'nin 10 gün önce çıkardığı Feryat şarkısı, trend listesinde birinci sırada kalmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabından çırılçıplak küvete girdiği klibin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise, "Feryat'a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler'le yaptığı kısa süreli evlilikle adından söz ettiren Hadise, uzun bir aranın ardından Feryat isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Hadise, 10 gün önce çıkardığı şarkısının trend listesindeki 1. sıradaki yerini korumasını kutladı.

ŞARKISI TREND LİSTESİNDE

14,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından çırılçıplak küvete girdiği Feryat klibinin kamera arkası görüntülerini paylaşan Hadise, sevenlerine teşekkür etti. Şarkısının başarısını kutlayan Hadise, "Feryat'a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hala 1 numarayız" ifadelerini kullandı.

İşte klibin kamera arkası görüntüleri...

Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı
YORUMLAR (9)
  • Ahmet Özer: Demekki soyunmadan olmuyor Cevap Yaz 35 3 Yayından Kaldır
  • Murat İnanç: Çağdaşlık dedikleri buymuş demek inceninde dediği gibi Cevap Yaz 26 4 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Avrupadan gelenlerden başka ne bekleyeceksin Cevap Yaz 103 31 Yayından Kaldır
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Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvetteki çırılçıplak hallerini paylaştı

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvette çırılçıplak poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feryat şarkısının başarısını kutlayan Hadise, küvette çırılçıplak poz verdi - Son Dakika
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